Com jejum de Libertadores desde 2013, Fluminense estreia contra River

Com jejum de oito anos, o Fluminense está de volta à Libertadores e estreia nesta quinta-feira (22), contra o River Plate (ARG), às 19h, no Maracanã. O time com a estrela Fred, aposta na força coletiva para vencer os próximos jogos.

Fred falou em entrevista coletiva que sabe do favoritismo do clube argentino, porém acredita na potencialidade do elenco na competição internacional.

"A gente sabe que o favorito é o River, não só no nosso grupo, mas em toda a competição da Libertadores. Mas a gente sabe da nossa força coletiva e sabemos que quando entra ali dentro de campo, só depende da gente. Estamos muito confiantes e vamos dar nossa vida na quinta-feira", disse o capitão confiante.

O Fluminense investiu também em contratações para a temporada. Chegaram ao Tricolor, nesta última semana, os zagueiros Manoel e David Braz, o meia Cazares, e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla.

Além do River Plate, o Fluminense terá pela frente o Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL), pelo grupo D da edição de 2021 do torneio continental. Nesta etapa, há 8 grupos, de A a H, com quatro equipes cada. Os participantes duelam entre si em jogos de ida e volta, dentro da própria chave. Avançam para o "mata-mata" os dois melhores.

Venda de ingressos simbólicos

O clube iniciou programou uma ação com a venda de ingressos simbólicos para o jogo, a partir das 9 horas desta quarta-feira (21). Para incentivar ainda mais a compra de ingresso, o torcedor (identificado pelo CPF) que comprar o maior número de ingressos ganhará uma camisa autografada e usada na partida, que será realizada com portões fechados.

Os bilhetes virtuais terão o valor de R$ 10 para sócios (no primeiro ingresso), que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 20 para não-sócios, que podem adquirir os ingressos no site . A venda será encerrada às 12 horas do dia 23 de abril.

A ação será revertida para a realização de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho. A partida será transmitida pelo canal fechado Fox Sports e pelo Facebook Watch, nas páginas oficiais do Fluminense e da Libertadores.

*Com informações do Fluminense

