Policial que ajudou em revezamento de tocha é infectado por Covid-19

Ele direcionou o tráfego na cidade de Naoshima no sábado e teve febre no domingo, noticiou o jornal Asahi | Foto: David Mareuil/Anadolu

Organizadores das Olimpíadas de Tóquio revelaram nesta quinta (22) que um policial de 30 anos, que participou do revezamento da Tocha Olímpica se tornou o primeiro membro do evento a ser diagnosticado com a Covid-19.

O agente foi infectado após trabalhar no revezamento no município de Kagawa, localizado em Shikoku, ilha do sul do Japão, informou a Tóquio 2020 em um comunicado.

Ele direcionou o tráfego na cidade de Naoshima no sábado e teve febre no domingo, noticiou o jornal Asahi, citando organizadores e a polícia municipal. Segundo a reportagem, ele usou máscaras e não teve contato com os corredores.

*R7

