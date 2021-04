Amazonas FC vence São Raimundo de virada na Colina

A vitória sobre o São Raimundo por 2 a 1, de virada, deu ao Amazonas FC a vantagem de jogar pelo empate e ou derrota por um gol de diferença no jogo da volta | Foto: João Normando/FAF

Manaus - O Amazonas FC balançou as redes e venceu de virada por 2 a 1 o São Raimundo, no feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira (21), no jogo de ida entre as equipes válido pelas Quartas de Final do Amazonense Série A.

O São Raimundo abriu o placar com Edson Negueba aos 40 minutos da etapa inicial. A reação do Amazonas FC veio logo aos 3 minutos com o gol de Murilo Gomes. O artilheiro Marion (5 gols no campeonato), aos 32 minutos, fez o gol da virada que deu números finais ao jogo, com a vitória de virada do Amazonas.

A vitória sobre o São Raimundo por 2 a 1, de virada, deu ao Amazonas FC a vantagem de jogar pelo empate e ou derrota por um gol de diferença no jogo da volta, no próximo sábado (24) às 15h30, no Carlos Zamith, para se classificar às semifinais. Já o São Raimundo terá que buscar a vitória por dois gols de diferença.

