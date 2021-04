Ronda Rousey revela que está gravida: ‘Bebê mais malvado do planeta’

A lutadora norte-americana se afastou do MMA em 2016 | Foto: Reprodução

Considerada como uma das melhores lutadoras do UFC entre 2013 e 2015, Ronda Rousey anunciou nesta quarta-feira (21) que está grávida do primeiro filho. Ela é casada com o peso-pesado Travis Browne e foi ao lado dele que divulgou um vídeo com a novidade.

“Grávida de quatro meses? O que? Vocês nem sabiam. Estou grávida desde janeiro. Não posso mais esconder, então, é o momento de revelar… Obrigada a todos por todos os votos de boa sorte e toda a positividade. Estamos realmente ansiosos para que todos vocês o conheçam, assim como nós… O bebê mais malvado do planeta está chegando até vocês em 22 de setembro!”

Veja o vídeo:

A lutadora norte-americana se afastou do MMA em 2016 e atualmente se aventura nas lutas livres do WWE. Assim como seu início no UFC, ela teve sucesso imediado na luta livre e não demonstra interesse em retornar ao MMA.

