Nacional enfrenta Cliper nesta quinta-feira (22), na Colina, em Manaus

O meio-campista, Renatinho, revelou as expectativas para o confronto | Foto: Milly Barreto- Divulgação

O Nacional Futebol Clube joga nesta quinta-feira (22) contra o Atlético Cliper Clube, no estádio Ismael Benigno, a Colina, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amazonense 2021. A partida da volta será realizada no domingo (25), às 16h, no mesmo local.

O meio-campista, Renatinho, revelou as expectativas para o confronto diante da Águia Dourada. O Leão da Vila Municipal joga por dois resultados iguais, porém, segundo o atleta, para o elenco azulino somente a vitótira importa.

''A expectativa do nosso time é a melhor possível. A gente vem trabalhando focado, todos na mesma sintonia. Claro, o intuito é fazer uma bela partida, ganhar, e no domingo fechar com chave de ouro, mas, com humildade, estamos trabalhando um jogo de cada vez. O que não se pode negar é a raça que a nossa equipe possui e por isso, somente a vitória importa"

O zagueiro Cris e o atacante Jones, que estavam no departamento médico, estão recuperados e aptos para cruzarem as quatro linhas. O único que ficará de fora da partida é o lateral direito Fabiano, por desconforto muscular.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

