São Paulo foca no Paulistão e enfrenta o Santo André

O São Paulo é o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista | Foto: Reprodução

O São Paulo está com o foco voltado para o Paulistão. O time comandado por Hernán Crespo se prepara para encarar uma nova maratona de jogos neste fim de semana. O Tricolor recebe o Santo André nesta sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Estadual.

No domingo (25), o time viaja até Itu para enfrentar o Ituano, às 22h15. Com duas partidas em apenas três dias, o São Paulo mais uma vez terá de mostrar a força do seu elenco.

Tudo leva a crer que Crespo terá três reforços para esses próximos compromissos no Paulistão. Hernanes e Igor Vinícius, que vêm treinando normalmente com o restante do grupo, devem voltar à ativa neste fim de semana, assim como Lucas Perri, que parece livre de dores por causa de uma pancada no joelho.

Em contrapartida, Gabriel Sara e Orejuela seguem se limitando a trabalhos no Reffis. O meia vem fazendo tratamento por causa de dores musculares, enquanto o lateral colombiano ainda não se livrou das dores no joelho que o assombram desde semana passada.

O torcedor fica feliz com o retorno dos jogadores, mas opina sobre o uso no campeonato paulista.

“Já coloca o time misto e reserva nos próximos jogos. Temos que estar 100% para a Libertadores o mata-mata do Paulista que é importante. Neste momento temos que poupar para jogar depois com todas as forças”, disse o torcedor Charles Henrique.

No último jogo, em Lima, Hernán Crespo concedeu entrevista coletiva e avaliou o time. Ele destaca que procura mostrar um elenco diferente em cada disputa, segundo ele, com bom jogo, personalidade e identidade.

“Os jogos nunca são iguais. Cada jogo tem uma história. Então, acredito que talvez mudar com as situações é importante. Depende das características do rival, então, tento escolher a melhor opção. O time está muito bem”

O São Paulo é o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista passados oito jogos, com 19 pontos. A equipe também conta com o ataque mais afiado da competição, somando vinte gols.

O time vem mostrando também que o ataque deverá ser um dos seus principais trunfos na atual temporada. Com apenas nove jogos sob o comando do técnico Hernán Crespo, o Tricolor já balançou as redes em 23 oportunidades, marcando três ou mais gols em mais da metade desses compromissos.

Para fechar a sexta rodada do Paulistão, no dia 5 de maio, o Ponte Petra enfrenta o Guarani, no estádio Moisés Lucarelli.

*Com informações Gazeta Esportiva

Leia mais:

Com jejum de Libertadores desde 2013, Fluminense enfrenta River