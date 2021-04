Fluminense empata 1x1 com o River em sua estreia na Libertadores

O primeiro lance de perigo da partida foi do River Plate e resultou no gol adversário | Foto: Divulgação

O Fluminense voltou à Libertadores e empatou em 1 a 1 com o River Plate da Argentina, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Montiel, em cobrança de pênalti, abriu o placar ainda no início do jogo para os argentinos, e Fred deixou o dele no segundo tempo.

O Tricolor aguarda o resultado do duelo colombiano Junior Barranquilla x Santa Fé, às 23h (de Brasília) desta quinta-feira, para saber em que posição ficarão após o encerramento da primeira rodada.

GRUPO D

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro lance de perigo da partida foi do River Plate e resultou no gol adversário. Aos 10 minutos, Borré sofreu pênalti de Marcos Felipe, e Montiel converteu. Logo depois, aos 13, Nene cobrou falta na área, e Luccas Claro cabeceou muito bem para a defesa plástica de Armani.

Aos 17, Kayky recebeu pela esquerda e fez fila, mas recebeu a falta na entrada da área. Na cobrança, Nene chutou direto, mas desviou na defesa, sem perigo. Aos 41, Egídio recebeu linda bola de Nene pela esquerda, livrou da marcação e cruzou. Kayky já preparava o peixinho, mas a bola foi cortada.

SEGUNDO TEMPO

No primeiro minuto do segundo tempo, Luiz Henrique recebeu na entrada da área, invadiu, mas não teve como concluir a jogada e perdeu a bola. O jogo não foi bom para o Flu no início do segundo tempo, mas o técnico Roger Machado promoveu as entradas de Gabriel Teixeira e Cazares e foi assim que nasceu o golaço de empate.

O atacante disputou e ganhou a bola no círculo central, Fred ficou com ela, passou para o meia na ponta esquerda e correu pra receber do próprio e chutar de esquerda. A bola beijou a trave e entrou. Um gol de Libertadores.

O 183º do ídolo com a camisa Tricolor, apenas um atrás de Orlando Pingo de Ouro na história. Aos 32, Lucca recebeu eu velocidade, em direção a área, entrou e tentou a finalização, mas foi travado pela defesa bem na hora. Aos 39, depois de cruzar uma bola na área, a bola sobrou com Cazares novamente, que tentou um lindo chute, pra boa defesa de Armani.

*Com Informações do Fluminense

