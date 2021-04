Brasileirão Feminino inicia com gols e brilho de jogadoras em campo

A competição segue na terceira rodada | Foto: Divulgação clubes

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino iniciou no último sábado e de lá para cá, as jogadoras balançaram as redes. Neste domingo (25), pela terceira rodada da competição, o Flamengo enfrenta o Internacional, o Corinthians duela contra o Botafogo e o São Paulo joga contra o São José (SP).

Quem está no topo da tabela é o Corinthians com seis pontos, seguido por Palmeiras, Internacional e Grêmio. Na primeira rodada o Santos empatou com o Grêmio, Corinthians venceu o Napoli (SC) por 3 a 0 e o Botafogo empatou com o Bahia.

Ainda nesta rodada, Flamengo empatou com o Minas Icesp, o São José-SP perdeu para o Avaí-Kindermann, Cruzeiro deixou resultado igual com o Real Brasília. Palmeiras enfrentou o ferroviária, mas o resultado ficou em 2 a 2.

Mais gols foram registrados na segunda rodada do Brasileirão feminino. Palmeiras venceu o Avaí por 3 a 0. O Internacional goleou o Bahia por 2 a 0. Desta vez, o Botafogo perdeu para o Real Brasília por 1 a 0. Corinthians venceu o Ferroviária e o Cruzeiro foi superado pelo Grêmio.

Times com moral

A torcida está confiante do título | Foto: Rodrigo Gazzanel

A torcida corinthiana ovacionou as meninas em campo e já aguardam a comemoração do tricampeonato, que poderá vir dos pés das jogadoras talentosas.

“Parabéns meninas. Fizeram o que o time masculino não fez, ganhar da Ferroviária em Araraquara. Representam demais o manto Alvinegro, orgulho total. Rumo ao Tri”, disse Anderson Provasi nas redes sociais do clube.

As “gurias” do Internacional foram superiores em campo contra o Bahia e o torcedor fez a comparação com o time masculino de futebol. O torcedor Gilmar Silveira comentou sobre a atuação das meninas da bola.

As "gurias" comandaram o campo no último duelo | Foto: Mariana Capra

“Vamos colocar umas três gurias no time masculino que ganhamos todos os campeonatos. São as melhores em campo. Só vocês mesmo para nos dar alegria"

Com dificuldades de acertos

Na quarta (21), ainda pela segunda rodada, Santos venceu o São Paulo, São José superou o Minas para finalizar, o Flamengo empatou, sem gols, com o Napoli.

O Flamengo busca reação para subir ao G4 | Foto: Andrielli Zambonin/Napoli

As meninas do Flamengo precisam reagir nesta rodada, pois estão na nona posição da tabela com apenas dois pontos. As Meninas da Gávea voltam a campo contra o no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador-RJ. A possível escalação conta com as seguintes jogadoras: Kaká; Raquel (Samhia), Stella, Cida e Sorriso; Kaylane, Bruna Rosa (Aryane), Jayanne e Dedê (Carol Ladaga); Rafa Barros (Lodi) e Dani Ortolan (Ana Portugal).



O Botafogo também enfrenta sérios problemas no início da competição. O time só possui um ponto e está na décima quarta posição. O técnico da equipe, Gláucio Carvalho, comentou sobre a atuação do time e espera dias melhores.



O Botafogo tenta subir na tabela | Foto: Divulgação

“Jogo de estreia é sempre mais complicado e difícil, tanto no aspecto técnico quanto no psicológico. Mas nós fizemos um bom jogo e fomos muito superiores ao Bahia na segunda etapa. Tivemos chances claras de gol e não fizemos, faltou sermos efetivos. Temos que buscar essa vitória fora de casa. Vamos para cima delas, vamos pressionar e buscar o resultado. Precisamos melhorar algumas coisas sim, dentre elas, a intensidade de marcação e buscaremos isso na quarta-feira”, comentou.

Na segunda (26), a rodada finaliza com o jogo entre Santos que ocupa o quarto lugar contra o Minas que está em situação difícil na décima terceira posição da tabela.



Leia mais:

Treinadora da Seleção Feminina analisa adversários em jogos de Tóquio