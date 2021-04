Arrascaeta é eleito craque e dono do gol mais bonito da Libertadores

As duas votações foram abertas ao público e realizadas nas redes sociais do torneio continental | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

De Arrascaeta é sem dúvidas, um dos craques do Flamengo. Desta vez, ele ganhou mais uma premiação na vitória sobre o Vélez na última terça-feira (20), pela Libertadores da América.

Além de ser eleito o craque da partida, o meia também foi escolhido como o melhor jogador e o autor do gol mais bonito da primeira rodada da competição.

As duas votações foram abertas ao público e realizadas nas redes sociais do torneio continental. Arrascaeta teve 54% dos 80.077 votos, superando o argentino Martín Benítez, do São Paulo, como o craque da partida.

Na outra eleição, Arrascaeta teve o seu gol coroado como o mais bonito da semana com 56% dos 7.105 votos. O golaço do uruguaio garantiu a vitória do Flamengo por 3 a 2.

