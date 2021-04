‘Sereias’ joga contra Minas Brasília pelo Brasileiro Feminino

O confronto acontece hoje às 15h | Foto: Pedro Ernesto- Santos FC

Fora de casa, o Santos enfrenta o Minas Brasília pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos ocupa a 4ª colocação do Brasileirão Feminino.

A partida acontece na segunda-feira (26), às 15 horas. Christiane Lessa, treinadora das Sereias, se mostrou animada com este início de trabalho e com a confiança que conquistou do elenco santista.

“Estou muito feliz com a resposta delas, porque eu já estou começando a conhecer a personalidade de cada uma, como cada uma funciona dentro de campo, como posso motivá-las e influenciar de maneira positiva, para que elas possam fazer o melhor delas. Foi para isso que eu vim”

"Coach Lessa", como é conhecida, ainda está se readaptando ao país e à língua portuguesa neste início de trabalho nas Sereias da Vila. Depois de estrear no Estádio Urbano Caldeira com vitória de virada por 2 a 1, no clássico contra o São Paulo.

A treinadora falou sobre as dificuldades que teve na comunicação em português e sobre como tem se preparado nesta readaptação ao Brasil.



“Antes do jogo contra o São Paulo eu fiquei estudando palavras-chave, como ‘amplitude’, ‘amplificação’. Atrapalha na emoção da palavra. Em inglês eu falava ‘let’s go’, em português eu fico falando ‘vamos, vamos, vai, vai, sobe’. Acho que a partir de agora eu já estou me sentindo bem mais confortável, mas é bem diferente pelo jeito de falar e o tom de voz que você usa”, revelou a treinadora.

*Com informações do Santos

