Germán Cano supera Petkovic como estrangeiro com mais gols pelo Vasco

Germán Cano afirmou que se sente orgulhoso por ter a chance de vestir a camisa do Gigante da Colina | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O argentino Germán Cano balançou as redes duas vezes no último sábado (24), na vitória por 3 a 1 sobre o Resende, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca.



Com isso, Cano superou a marca que pertencia ao sérvio Petkovic, que marcou 28 gols entre os anos de 2002 e 2004 no Vasco. O atual camisa 14 cruzmaltino já anotou 29 tentos desde que chegou ao Gigante da Colina, na temporada passada.

Germán Cano afirmou que se sente orgulhoso por ter a chance de vestir a camisa do Gigante da Colina e fez questão de agradecer aos torcedores pelo carinho demonstrado desde seu desembarque no Rio de Janeiro.

"A sensação de ter chegado a este feito é incrível. Muito emocionante. Representar esta equipe que tem muita história é um prazer enorme. O Vasco dá muitas alegrias para a gente, e temos que recolocá-lo no lugar que merece. Não será fácil, teremos dificuldades, mas seguramente vamos lutar. Sou agradecido à torcida por tanto carinho. Como eu disse, para mim é um prazer muito grande estar representando a camisa do Vasco. Vou procurar trabalhar ainda mais, com muita responsabilidade, para marcar mais gols"

O argentino já está em terceiro no ranking geral de estrangeiros com mais gols da história do Almirante. O camisa 14 possui o mesmo número de tentos que o compatriota González (29). Na frente do jogador se encontram o paraguaio Silvio Parodi, com 37 gols, e o uruguaio Villadoniga, que balançou as redes 83 vezes pelo clube de São Januário.

*Com informações do Vasco da Gama

