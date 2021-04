Corinthians segue invicto na liderança do Brasileirão Feminino

O Corinthians soma 9 pontos em três jogos no Brasileirão | Foto: haís Magalhães/CBF

O time feminino do Corinthians segue invicto no Campeonato Brasileiro após vencer o Botafogo neste domingo (25).

As atacantes Jheniffer e Adriana foram as responsáveis pelos gols das donas da casa, Brenda descontou para o Fogão.

Com a vitória, o Corinthians soma 9 pontos em três jogos no Brasileirão. Por outro lado, o Botafogo ainda não sabe o que é vencer na competição, a equipe carioca soma 1 ponto.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Internacional, no SESC Campestre, em Porto Alegre. Já o Botafogo recebe o Palmeiras na quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

*Com informações da CBF

Leia mais:

Brasileirão Feminino inicia com gols e brilho de jogadoras em campo