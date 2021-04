Mata-mata: veja datas dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca

As disputas acontecem no início do mês de maio | Foto: Alexandre Vidal / CRF

Nesta segunda-feira (26), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou as datas e os horários dos dois jogos da semifinal.

O Flamengo enfrentará o Volta Redonda em mais duas partidas por uma vaga na decisão do Estadual. O primeiro será disputado no próximo sábado, 1º de maio, às 21h05 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.

No jogo de ida, o Volta Redonda será o mandante. No sábado seguinte (8), as equipes voltarão a se enfrentar também às 21h05, mas no Maracanã, para definir o finalista.

Na outra semifinal, Fluminense e Portuguesa disputarão uma vaga. E os jogos foram marcados para as tardes de domingo no dia 2 no Luso-Brasileiro e no dia 9 de maio, no Maracanã.

R7*

