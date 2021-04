Santos contrata “garoto prodígio” de 7 anos para compor time de futsal

Lucas sonha em ser um grande jogador de futebol | Foto: Reprodução

Lucas Teles, conhecido como "Lukinha", é a mais nova aposta das categorias de base do Santos para a equipe sub-7 de futsal. O garoto de apenas sete anos fechou contrato com o Peixe.

Em entrevista, o pai do Luca, Paulo Teles, falou sobre a expectativa para o garoto e da chegada tão sonhada no Santos.

"As expectativas são as melhores, esperamos que ele seja feliz e esse é nosso desejo. Que ele continue fazendo o que gosta, inclusive, isso pesou para a gente também na escolha pelo Santos, ele vai ter a oportunidade de conviver mais com os amigos de time. O importante é ele se sentir bem estar feliz, isso é o nosso maior alegria como pais"

Lucas tinha a possibilidade de fazer testes no Corinthians, Palmeiras e São Paulo, mas ele escolheu o Santos. Karina, a mãe do pequeno, contou que sempre percebeu a paixão do filho pelo esporte.

"A paixão dele começou desde pequeno, os primeiros passos do Lucas foi atrás de uma bola, ele foi crescendo e vimos que ele tinha jeito. Com quatro anos ele começou em uma escolinha e no primeiro dia o professor elogiou muito. Chegou a passar em uma peneira aqui na cidade para o sub-8 com apenas cinco anos, desde então surgiu o interesse do Magnus que não foi concretizado e agora o Santos"

Conhecido na cidade natal, a conta de Lukinhas nas redes sociais é seguida por 10 mil pessoas e promete ser mais um prodígio do Peixe.

*R7

Leia mais:

'Sereias' jogam contra Minas Brasília pelo Brasileiro Feminino