Em Manaus, Norte/Nordeste de Jiu-Jítsu será realizado no fim de maio

O Norte-Nordeste de 2021 vai distribuir mais de R$ 20 mil de premiação | Foto: Emanuel Mendes

Manaus - Inicialmente marcado para o mês de fevereiro, o Campeonato Norte/Nordeste de Jiu-Jítsu Esportivo Gi e No Gi de 2021 tem nova data e novo local para acontecer em Manaus.

De acordo com os organizadores (CBJJE e FAJJE), o torneio acontece nos dias 29 e 30 de maio, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. As inscrições são limitadas e pode ser feitas somente na modalidade on line, por meio do site , plataforma que atende os principais campeonatos de lutas do País.

O Norte-Nordeste de 2021 vai distribuir mais de R$ 20 mil de premiação para os atletas e as academias que se destacarem nos tatames. Este será o terceiro campeonato de alto nível que a CBJJE traz para a capital amazonense, que em 2020 foi sede da Copa América (outubro) e do Pan-Americano (novembro).





Contra a covid-19

Conforma a organização, o torneio terá protocolos rígidos de prevenção ao contágio do novo coronavírus. Não será permitida a presença de público para evitar aglomeração no ginásio. Será obrigatório o uso de máscaras para todos os presentes no local. A entrada será somente para o atleta devidamente inscrito juntamente com seu técnico ou instrutor responsável previamente credenciado.

O atleta receberá a premiação e imediatamente estará liberado, pois não será permitida a permanência no local de competição, inclusive nas arquibancadas.

A organização do evento disponibilizará álcool em gel, tapete higienizador e aferição de temperatura para todos os atletas, professores e coordenação.

O presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE), Luis Neto explica que esse é um momento atípico e que tudo será realizado dentro das normas estabelecidas.

“Contamos com a compreensão e colaboração dos atletas, técnicos e das academias para fazermos um evento organizado e com segurança para todos. Será um momento novo no jiu-jítsu amazonense, mas precisamos cumprir todos os protocolos de segurança e ao mesmo tempo realizar nossas atividades com as adaptações”

Lote 4 de inscrições – até 24 de maio:

Kids (04/05 anos, 06/07 anos, 08/09 anos, 10/11 anos)

R$ 60,00 => somente peso Gi

Infanto-Juvenil A (12 e 13 ANOS) a Máster 6 (acima de 56 anos)

R$ 70,00 => Gi Peso

R$ 70,00 => No Gi Peso

R$ 110,00 => Gi Peso + No Gi Peso

R$ 110,00 => Gi+ Absoluto

R$ 110,00 => No Gi + Absoluto

R$ 180,00 => Gi+ No Gi + 2 Absolutos

Informações sobre o Norte/Nordeste pelos telefones (92) 99466-3061 e 99117-5444.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

