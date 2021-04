Palmeiras finaliza preparação para enfrentar Independiente Del Valle

Os jogadores que atuaram no time titular contra o Mirassol, no domingo (25), pelo Campeonato Paulista, fizeram somente atividades regenerativas | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou a preparação para o confronto com o Independiente Del Valle -EQU, nesta terça-feira (27), às 21h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada da CONMEBOL Libertadores.

O time treinou na última segunda (26), na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático e ensaiou movimentações no campo sintético do CT.

Os jogadores que atuaram no time titular contra o Mirassol, no domingo (25), pelo Campeonato Paulista, fizeram somente atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

O restante foi a campo e, divididos em duas equipes no gramado, ouviram orientações do treinador português por cerca de 1h de atividades posicionais com e sem bola.

Na parte final, os jogadores disputaram um treino recreativo em campo reduzido e, na sequência, ensaiaram jogadas de bola parada, cobranças de falta e penalidades.

Integração com a base

Os técnicos Wesley Carvalho e Artur Itiro, das categorias Sub-20 e Sub-17 do Verdão, respectivamente, acompanharam as atividades desta segunda (27) na Academia. Eles também haviam assistido ao treino deste domingo (25) e à preleção de Abel Ferreira e sua comissão técnica antes do jogo contra o Mirassol – o que deve se repetir nesta terça-feira (27). A ação visa integrar ainda mais o Centro de Formação de Atletas do Verdão ao Profissional.

