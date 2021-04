“Esporte ao Alcance de Todos” oferece vagas gratuitas em Manaus

As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio | Foto: Divulgação

As modalidades vôlei, futsal, handebol, basquete, queimada e atletismo contribuem diretamente para uma vida saudável com a prática esportiva.

O Programa “Esporte ao Alcance de Todos”, de Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM oferece a crianças e jovens, 180 vagas em atividades esportivas. O projeto visa o desenvolvimento físico-esportivo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de maio e podem ser feitas no Sesc Comunidade I, localizado na rua 15 de agosto, 538, Jorge Teixeira, das 8h30 às 11h30 e no Sesc Comunidade II, localizado rua Juca, 547, João Paulo, das 13h às 16h.

As vagas são destinadas, preferencialmente, a filhos de comerciários e a estudantes da rede pública de ensino, que possuam renda familiar mensal no valor máximo de três salários mínimos. Os interessados devem possuir faixa etária de 5 a 17 anos.

Documentos necessários

Para se inscrever, o responsável legal pelo candidato deve apresentar o formulário de autodeclaração e o comprovante de renda familiar, RG e CPF (responsável e candidato), declaração escolar e comprovante de residência.

O edital do programa pode ser consultado no site .

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2121-5362 ou (92) 3198-2000.

