Santos FC é derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors, na Libertadores

O Alvinegro Praiano recebe o The Strongest na próxima terça (4) | Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Não foram todos os time brasileiros que tiveram êxito na rodada da Libertadores. Palmeiras e Flamengo golearam adversários , mas o Santos FC lutou, mas foi superado.

O time foi derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors na noite desta terça-feira (27), em La Bombonera, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2021.

A equipe comandada por Marcelo Fernandes segue sem pontuar no grupo C do torneio continental. Agora, o Alvinegro Praiano recebe o The Strongest na próxima terça (4), às 19h15, na Vila Belmiro, pela terceira rodada.

Antes disso, porém, o Santos FC vira a chave e mira suas forças no Campeonato Paulista de 2021. Neste sábado (1), o Peixe visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do estadual.

*Com informações do Santos

