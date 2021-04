Princesa, Manaus, São Raimundo e Nacional vão às semifinais do Barezão

Os times duelam na próxima semana | Foto: Reprodução

Manaus - O Campeonato Amazonense segue para as semifinais e dois times já se classificaram para a próxima etapa, após disputarem jogo de volta.

No início da semana, o Manaus Futebol Clube venceu por 5-1 o JC de Itacoatiara no estádio Ismael Benigno e já garantiu vaga nas semifinais.

O treinador Luizinho Lopes parabenizou a equipe pela classificação e ressaltou que aos poucos, o modelo de jogo se encaixa.

O Manaus segue com bela atuação no campeonato | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

"Feliz pela classificação, satisfeito. Gostaria de parabenizar os atletas, aos poucos o trabalho vai se encorpando. Agora vamos para uma fase mais decisiva ainda. Pés no chão, não ganhamos nada, muita seriedade para que possamos passar mais uma fase", declarou Luizinho.

Princesa do Solimões

Nesta terça-feira (27), o Princesa venceu o Penarol no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. A equipe dos Tubarões se classificou para a próxima fase. O time vai enfrentar o São Raimundo para definir quem vai ser um dos finalistas da competição.

São Raimundo

O time está na semifinal do Campeonato Amazonense da Série A pela segunda vez consecutiva. O Tufão da Colina derrotou o Amazonas FC por 3 a 1 no último sábado (24). Na semifinal, o São Raimundo enfrentará o Princesa do Solimões em dois jogos.

Nacional

O time volta às semifinais | Foto: Den Simplicio

O Nacional está de volta a mais uma semifinal de Campeonato Amazonense, pois ficou de fora na edição 2020, disputada no início do ano. O time da Vila Municipal empatou com o Cliper, no último domingo (25), por 1 a 1, na Colina.

