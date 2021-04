Vasco promove leilão de camisas oficiais em prol do Futebol Feminino

A iniciativa é em parceria com a Play For a Cause | Foto: Divulgação Vasco da Gama

O Vasco da Gama está em busca de meios financeiros para o esporte feminino. Desta vez, o time promove leilão de camisas oficiais.

O leilão será do primeiro lote das camisas oficiais utilizadas na campanha Basta, no combate a violência contra a mulher, na última terça-feira (27).

A iniciativa, em parceria com a Play For a Cause, visa levantar recursos que serão integralmente destinados ao Futebol Feminino do Gigante.

Para participar, o torcedor deve acessar o site vasco.playforacause.com.br e selecionar a camisa pela qual desejar dar o seu lance.

O leilão do primeiro lote de camisas vai até a próxima quarta-feira (5). Dentre as camisas disponíveis estão a do paraguaio Matías Galarza e do zagueiro Leandro Castan. O valor mínimo de acréscimo nos lances é de 30 reais.

*Com informações do Vasco da Gama

