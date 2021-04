“Mega Fight Champions”: Morramed Araújo promete show do MMA em Manaus

Araújo é só empolgação para mais um desafio de sua carreira de lutas | Foto: Divulgação

O MMA ganha destaque a cada dia e mais torneios são realizados. Desta vez, Manaus recebe a edição do Mega Fight Champions.

O atleta de MMA, Morramed Araújo vai enfrentar Naldo Silva, pela categoria 70 quilos, na luta principal, que acontece na próxima sexta-feira, dia 30 de abril.

Araújo é só empolgação para mais um desafio de sua carreira de lutas.

“Fazer o que gosto e ainda rever a família e amigos, só me motiva a subir no octógono e dar o meu melhor. Estou motivado, treinado e preparado para dar um show”

Esta edição do MFC não terá convidados por causa da pandemia da Covid-19. O coordenador de eventos do CTHD-Vieiralves, Marcos Sabadin contou que a terceira edição do evento será realizada obedecendo todas as recomendações contra a Covid-19.

“Além de todo o procedimento de segurança com os envolvidos, temos uma preocupação extra com os atletas. Eles aguardaram suas lutas em um espaço reservado com seu corner (professor/técnico). Todo o staff do evento será reduzido. Só teremos a equipe de filmagem, arbitragem e staff ”





Serão três lutas no GP categoria 57 quilos, onde o campeão leva ainda o cinturão da categoria mosca, uma luta feminina com atletas representando o interior do Estado e, finalizando com a “Super Luta” entre Naldo Silva e Morramed Araújo.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

