‘Sereias’ do Santos FC goleiam Napoli (SC) por 5 a 1 na Vila Belmiro

A próxima disputa da equipe feminina do Santos FC recebe o Corinthians pela quinta rodada do Brasileirã | Foto: Divulgação Santos

As Sereias da Vila mantém a invencibilidade. Na noite desta quinta-feira (29), elas golearam o Napoli de Caçador (SC) pelo placar de 5 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Os gols do Santos FC foram marcados por Amanda Gutierres (2 vezes), Ketlen, Maria Dias e Brena, na Vila Belmiro.

A próxima disputa da equipe feminina do Santos FC recebe o Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão. O Clássico Alvinegro está marcado para o próximo domingo (2), com início às 20 horas.

O jogo





Com apenas 20 segundos de jogo, Brena se livrou das marcadoras e lançou Ketlen, que recebeu pela esquerda, cortou a defensora adversária e bateu colocado no ângulo direito da goleira Nicole, abrindo o placar para o Santos FC e marcando seu 108º gol.

Aos 8 minutos, Amanda deu um belo passe para Brena, que entrou na área e devolveu para Amanda, livre de marcação, empurrar para o fundo das redes. 2 a 0. Cinco minutos depois, as Sereias marcaram mais uma vez. Amanda recebeu na linha de fundo pela direita e cruzou para Maria Dias, com tranquilidade, marcar o terceiro gol do Santos FC.

Ainda na primeira etapa, aos 33 minutos, as Sereias transformaram a vitória em goleada. Rita Bove encontrou Maria Dias aberta pela direita. Maria cruzou rasteiro e contou com desvio da defesa para encontrar Amanda, que finalizou como conseguiu para o fundo das redes, aumentando a vantagem para 4 a 0.

Na segunda etapa, Júlia Daltoé cobrou escanteio na grande área e Brena subiu mais que todo mundo para marcar o quinto gol das Sereias.

Aos 11 minutos, Ketlen arrancou pelo meio e bateu colocado, fazendo a bola passar à esquerda do gol de Nicole. Só aos 30 minutos da segunda etapa a equipe visitante conseguiu diminuir a diferença no placar, quando Naiane roubou a bola da defesa santista e bateu colocado no ângulo direito da goleira Michelle.

*Com informações do Santos

Leia mais:

'Sereias' joga contra Minas Brasília pelo Brasileiro Feminino