Fred chega a marca de vice-artilheiro da história do Fluminense

Fred também tornou-se o maior goleador do Flu em uma única edição do Campeonato Brasileiro em 2011, quando somou 22 gols | Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

Não há dúvidas de que Fred fez e continua fazendo história no Fluminense. Ao balançar a rede na partida contra o Santa Fe, na quarta-feira (28), na Colômbia, pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América, Fred subiu mais um degrau em sua carreira e alcançou o patamar de segundo maior artilheiro pelo Tricolor.

Fred é o maior artilheiro do clube no século 21. Sua história em Laranjeiras começou em 2009, quando estreou já goleando no dia 15 de março, fazendo dois gols em partida contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca.



O camisa 9 é o quarto maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, faltando apenas dois gols para passar Edmundo e três para passar Romário, podendo se tornar o segundo maior da história. Representando Laranjeiras, o centroavante é o maior artilheiro do Tricolor em jogos internacionais. Inclusive, já marcou contra 129 times ou seleções diferentes pelo mundo durante a sua carreira.

Fred também tornou-se o maior goleador do Flu em uma única edição do Campeonato Brasileiro em 2011, quando somou 22 gols. Ainda no mesmo ano, viveu sua melhor fase, com 34 gols em 43 duelos, o que contribuiu para a sua volta à Seleção Brasileira.

O maior recordista de números de gols em uma única edição da Copa do Brasil é o maior goleador em partidas contra os 14 maiores clubes do país, com 87 gols na conta, a frente de Edmundo (76), Romário (72), Roberto Dinamite (60) e Zico (48).

*Com informações do Fluminense

Leia mais:

Fluminense empata em 1x1 na estreia da Libertadores