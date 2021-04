Com frase épica, Hernán Crespo é homenageado pelo São Paulo no Morumbi

A pintura ficou pronta para a estreia de Crespo na Libertadores | Foto: Felipe Espindola

Hernán Crespo está fazendo história no São Paulo e recebeu uma merecida homenagem por conta dos feitos à frente do tricolor paulista.

O vestiário do Morumbi recebeu uma nova 'decoração' nesta quinta-feira (29). O São Paulo pintou uma célebre frase utilizada pelo técnico Hernán Crespo em uma das paredes do espaço.

A frase "Donde no llegan las pernas va a llegar el corazón" , que significa: "Aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração"!, agora faz parte do espaço de convivência do elenco com a comissão técnica em dias de jogos.

O Tricolor registrou a homenagem nas redes sociais. A pintura ficou pronta para a estreia de Crespo na Libertadores dirigindo a equipe, quando venceu o Rentistas (URU), por 2 a 0.

Em setembro do ano passado, antes da partida contra o Delfín (EQU), Crespo usou essa frase para comentar a postura da equipe do Defensa y Justicia (ARG), cube em que comandava na época, diante das dificuldades enfrentadas na preparação para aquela partida.

*Com informações da assessoria

