Inter de Milão leva o título italiano pela primeira vez em 11 anos

A Inter agora superou o rival Milan | Foto: Em Tempo*

A Inter de Milão conquistou seu primeiro título de Campeonato Italiano em 11 anos depois que o Sassuolo empatou em 1 x 1 com a vice-líder Atalanta neste domingo 02/05) e fez com que o time do treinador Antônio Conte não possa mais ser ultrapassado na tabela.

A Inter está 13 pontos à frente do segundo colocado restando quatro jogos e a taça representa o fim de uma sequência de nove títulos italianos da Juventus.

Grandes multidões de torcedores se formaram no icônico Duomo de Milão para comemorar uma conquista há muito tempo esperada e que interrompe o domínio doméstico da rival Juve.

A taça é a primeira da Inter desde a tríplice coroa da temporada 2009/2010, quando conquistou o Italiano, a Copa da Itália e a Champions League sob o comando de José Mourinho, e a 19ª conquista do Campeonato Italiano.

A Inter agora superou o rival Milan, que tem 18 títulos de Série A, para se isolar como o segundo clube italiano mais bem sucedido na história do torneio, somente atrás da Juventus, com 36 troféus.

A Juventus, que defendia o título da temporada passada, encontrou dificuldades no início do treinador novato Andrea Pirlo e ainda luta para se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões da Europa.

O time de Turim é atualmente o quinto colocado com 66 pontos, 16 a menos que a Inter, enquanto os adversários mais próximos da Inter são a Atalanta e o Milan, ambos com 69 pontos.

Liderança



A Inter vem usufruindo da liderança do campeonato há 13 rodadas, desde a vitória sobre a Lazio por 3 x 1 no dia 14 de fevereiro.

Além disso, está invicta desde o dia 6 de janeiro, uma sequência de 18 jogos, tendo se tornado o primeiro time italiano a iniciar a segunda metade do campeonato doméstico com 11 vitórias consecutivas, entre os dias 30 de janeiro e 11 de abril.

A Inter havia vencido o Crotone no sábado por 2 x 0 para chegar aos 82 gols, e o empate da Atalanta significou que a equipe de Bergamo não é mais capaz matematicamente de alcançar a líder no topo da tabela.

