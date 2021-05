Brasil garante mais três vagas para Jogo de Tóquio 2020

Para assegurar vaga olímpica, os brasileiros precisam ficar entre os 18 primeiros colocados na disputa individual e, na sincronizada | Foto: Divulgação CBDA

Isaac Souza, Kawan Pereira e Luana Lira asseguraram presença nos Jogos de Tóquio 2020. O trio se classificou nesta segunda-feira (3) na Copa do Mundos de Saltos Ornamentais.

Com a conquista, o Brasil já soma 212 vagas confirmadas para os Jogos. A competição prossegue até quarta (5), com transmissão ao vivo no canal da Fina (Federação Internacional de Natação) no Youtube.

Para assegurar vaga olímpica, os brasileiros precisam ficar entre os 18 primeiros colocados na disputa individual e, na sincronizada, estar nas três primeiras posições ao final da competição.

Programação

Segunda (3)

22h - Plataforma 10 metros feminino - eliminatória

4h - Trampolim 3 metros feminino - final

6h - Plataforma 10 metros masculino - final

Terça (4)

22h - Trampolim 3 metros masculino - eliminatória

4h - Plataforma 10 metros feminino - semifinal

6h - Plataforma 10 metros feminino - final

Quarta (5)

22h - Trampolim 3 metros masculino - semifinais

4h - Trampolim 3 metros masculino - final

Leia mais:

Atletas farão exames diários de Covid-19