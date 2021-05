Rodada da semifinal do Barezão foi marcada com goleadas

As partidas aconteceram neste fim de semana | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus - O Campeonato Brasileiro 2021 foi marcado com goleadas. Os jogos de ida da semifinal aconteceram nesta sábado (1º) e domingo (2), nos estádios Ismael Benigno, o “Colina”, no bairro São Raimundo, zona Oeste; e no Carlos Zamith, no Coroado, zona Leste.

Nacional x Manaus

No Estádio Ismael Benigno, no sábado (1º), o Manaus abriu uma vantagem de 3 gols já na partida de ida da semifinal do campeonato. O primeiro gol saiu quando Gabriel Davis cobrou falta na área e Assis desviou de costas para o gol.

Os outros dois gols da partida foram marcados de pênalti, por Diego Rosa, que dispara como artilheiro do campeonato, com 6 gols. O Nacional precisa agora superar o saldo de gols na partida de volta para continuar na competição no próximo jogo, que acontecerá no dia 8 de maio.

São Raimundo x Princesa do Solimões

Tirando a invencibilidade do time de Aderbal Lana, o São Raimundo venceu por 5 a 2 o Princesa do Solimões, com gols de Denis, Negueba, Guilheme, Raylson e Lucas Peteca.

No jogo, que aconteceu no Estádio Carlos Zamith, o Princesa ainda marcou dois gols com os jogadores Hayllen e Frank, e agora, com o jogo de volta em casa, terá uma grande missão para continuar na competição. Por outro lado, caso o Tufão vença, fica mais próximo de concretizar uma ida às competições nacionais, o que não acontece desde 2007.

Próximos jogos

As partidas de volta dos dois jogos da semifinal do Campeonato Amazonense de Futebol acontecem, respectivamente, no próximo sábado (8) e domingo (9). O jogo entre Manaus e Nacional acontecerá na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus, às 16h05. Já o jogo entre Princesa do Solimões e São Raimundo vai acontecer no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru.

