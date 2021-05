Neymar não assina renovação de contrato e pode deixar PSG

Neymar ainda não assinou a renovação contratual | Foto: Reprodução

Após o diretor esportivo do Paris Saint-Germain dizer que a questão do camisa 10 do time teria que ser vista "com calma", há incertezas de que Neymar permaneça na equipe.

Neymar ainda não assinou a renovação contratual com o PSG e o clube assume uma postura cautelosa. Segundo a imprensa francesa, o Barcelona já fez seus primeiros movimentos visando o retorno do brasileiro.

Neymar já tem uma proposta em mãos e muitos veículos indicam que o atleta poderia ampliar sua estadia até 2026. Além do brasileiro, o PSG corre o risco de perder Mbappé nesta janela de transferências, uma vez que o camisa 7 é o principal alvo do Real Madrid.

R7*

Leia mais:

Conheça a venezuelana que estaria mexendo com o coração de Neymar