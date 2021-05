“Kukoos - Lost Pets” representa AM em Festival de Games da América

A aventura do jogo se passa no universo dos personagens Kukoos, simpáticas criaturinhas que vivem em um mundo onde tudo é oceano e só existe uma ilha com uma única árvore | Foto: Reprodução

Programado para acontecer nesta terça-feira (4), a partir das 12h30 (Horário de Brasília), o Big Festival-o maior festival de games, criação, negócios e network da América Latina- terá um representante amazonense.

O jogo Kukoos - Lost Pets, da produtora amazonense Petit Fabrik, será o representante do Amazonas. O game é um dos mais aguardados do evento e ainda que deve ser lançado no segundo semestre deste ano.



O jogo foi produzido com o apoio do Programa Prioritário de Economia Digital (PPED), do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e FPF Tech, Kukoos - Lost Pets deverá ser lançado para os principais consoles como Nintendo Switch, Playstation 4 e 5; Xbox Series X e One, além da versão Steam para PC.

Para o Ceo da Petit Fabrik, Olímpio Neto, Kukoos é um jogo divertido, que deve agradar não apenas ao público mais jovem, mas a gamers de todas as idades. O evento acontece em sua 9ª edição nos dias 3 e 9 de maio, em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19, mas apesar disso as expectativas estão altas.

“Estamos superanimados para o evento. Fomos selecionados para o maior Festival da América Latina e estaremos em destaque, recebendo a atenção da imprensa nacional e internacional. Vamos ter um trailer de divulgação e uma palestra sobre o jogo e, por isso, estamos nos sentindo muito honrados de podermos participar e representar a indústria de games do Brasil e do Amazonas”





Sobre o jogo

A aventura do jogo se passa no universo dos personagens Kukoos, simpáticas criaturinhas que vivem em um mundo onde tudo é oceano e só existe uma ilha com uma única árvore. No entanto, essa árvore possui portas que levam para outros mundos fantásticos completamente diferentes.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento, www.bigfestival.com.br .

