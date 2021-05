Libertadores: em boa fase, Flamengo encara altitude e LDU, em Quito

O Flamengo lidera o Grupo G, com seis pontos | Foto: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo encara desafios nesta terça-feira (4), em Quito, na Libertadores. Além da altitude, o time carioca duela contra o LDU e também sofre com desfalque de dois nomes de peso: Rodrigo Caio e Gerson estão fora do jogo, que acontece às 21h.

Rogério Ceni tem João Gomes e Hugo Moura como possibilidades. Outra alternativa é utilizar Willian Arão como volante. Ele explica que a substituição será difícil, mas necessária.

"Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para esta partida não vai estar presente com a gente. Poderia até deixar para o DM responder, mas é uma lesão leve, acredito que em breve vai estar com a gente. Difícil substituir, mas temos jogadores que hoje trabalharam. Seguramos o Diego. Vamos achar uma maneira e analisar bem a LDU, diferente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária".

No último jogo de sábado (1°), Ceni rodou o elenco contra o Volta Redonda e preservou alguns titulares, de olho na sequência da temporada. O técnico indica que vai repetir a estratégia mais vezes.

"Em determinados momentos vamos fazer trocas, alterações de um jogo para outro. Vamos jogar com uma equipe mesclada e vamos conseguir bons resultados. É importante para jogadores como Michael e Vitinho. Michael fez duas jogadas com assistência para gol. Observamos jovens como Hugo Moura, que entrou hoje, o João Gomes fez boa partida. Matheuzinho e Renê vêm jogando mais. Isso serve para que eles tenham ritmo de jogo e, para no momento em que precisarmos, eles estejam prontos para fazer bons jogos como fizeram hoje"

Pedro, um dos craques do time, comentou sobre as dificuldades no confronto pela Libertadores e destacou o problema da altitude.

"Sabemos que vai ser um jogo complicado contra a LDU, lá na altitude, em que a bola fica mais rápida, tem a questão da respiração, mas estamos preparados. Vamos entrar para vencer, como sempre. O Flamengo entra para ganhar. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, sair de lá com a vitória e encaminhar esta classificação"

A equipe já embarcou para o Equador





O Flamengo lidera o Grupo G, com seis pontos, dois a mais do que a LDU, vice-líder.

