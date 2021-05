Jean Mota quer Santos “chutando mais no gol” na Libertadores

No empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (1), no estádio Nabi Abi Chedid, o Santos FC voltou a balançar as redes | Foto: Ivan Storti/ Santos FC

O Santos está focado para a partida contra o The Strongest, nesta terça (4), às 19h15, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2021.

O meia Jean Mota enfatiza que o Alvinegro Praiano precisa começar a chutar mais ao gol adversário durante as partidas. Com duas derrotas em dois jogos, o Peixe precisa da vitória diante dos bolivianos para seguir sonhando com a classificação para as oitavas de final.

No empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (1), no estádio Nabi Abi Chedid, o Santos FC voltou a balançar as redes após um jejum de quatro partidas sem marcar.

“O Marcelo (Fernandes) vem cobrando bastante da gente essa finalização das jogadas, coisa que não vínhamos fazendo ultimamente. É claro que para você fazer gol é preciso chutar. Eu fui feliz em acertar um chute bonito no sábado, que infelizmente não foi validado. Porém, fica a lição de que precisamos ter essa gana de arriscar. A característica do Santos FC é de ir pra frente sempre e finalizar as jogadas. Agora serão quatro finais na Libertadores e a primeira já é amanhã. Não tem outro resultado para nós que não seja a vitória. Pode ser o começo de uma arrancada e vamos em busca disso”

Jean foi elogiado pelo técnico Marcelo Fernandes após atuar no duelo contra a equipe de Bragança, como segundo homem de meio de campo, na frente do volante Alison. O meia acredita estar pronto para exercer a função novamente no Peixe.

