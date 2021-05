Palmeiras treina sistema ofensivo para enfrentar o Defensa y Justicia

O grupo lidera o Grupo A da primeira fase, com seis pontos | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras já está preparado para enfrentar o Defensa y Justicia, pela CONMEBOL Libertadores. Atual campeão, o time alviverde tem 100% de aproveitamento na Libertadores 2021, com duas vitórias em dois jogos.

O time finalizou a preparação em treino para aperfeiçoar o posicionamento nas bolas paradas ofensivas e defensivas. O jogo acontece às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, na Argentina.

O meio-campista Lucas Lima, em processo de transição física, realizou atividades à parte no campo ao lado. Os jogadores que atuaram na vitória sobre o Santo André, neste domingo (2), pelo Campeonato Paulista, realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência – alguns deles também fizeram um treino leve no gramado.

O grupo lidera o Grupo A da primeira fase, com seis pontos, e tem dois de vantagem sobre o próprio Defensa y Justicia, segundo colocado. O Independiente Del Valle-EQU é o terceiro, com um ponto, e o Universitário-PER é o quarto, com zero.

*Com informações do Palmeiras

