Brasileiro Feminino: Palestrinas batem Grêmio e assumem liderança

O Brasileirão Feminino está a todo vapor e os times começam pela corrida por pontos e a liderança do campeonato.

O time do Palmeiras feminino venceram o Grêmio na noite desta segunda-feira (3) pelo placar de 4 a 1 e assumiram a liderança do Brasileiro Feminino pela primeira vez no ano.

O jogo marcou o encerramento da quinta rodada da competição e foi disputado no Allianz Parque, em São Paulo. Os gols foram marcados por Agustina (duas vezes), Bia Zaneratto e Carol Baiana.

No topo da tabela, o Palmeiras conta com 13 pontos conquistados em cinco jogos (quatro vitórias e um empate), além de 16 gols marcados e cinco sofridos.

O próximo jogo do Verdão acontece no domingo (09), às 20h, contra o Corinthians, em local a definir. Esse será o primeiro Derby do ano.

O time contou com Jully (G), Bruna Calderan, Agustina (Carol Santos), Thaís (Rafa Andrade), Tainara, Camilinha (C), Ary Borges (Katrine), Julia Bianchi (Chú Santos), Bia Zaneratto (Duda Santos), Ottilia e Carol Baiana.

