Municípios do AM recebem estratégias para fortalecimento do esporte

O esporte no Amazonas sofreu, assim como outros setores, com a pandemia da Covid-19. Espaços esportivos e academias tiveram que permanecer fechados por um tempo para que pessoas não fossem infectadas. Deste modo, o esporte local busca por projetos para o "novo normal" .

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) visitou sete municípios do Amazonas durante o mês de abril com o intuito de fortalecer parcerias ao esporte de base, ouvir as demandas e propor, através de novos projetos, qualidade de vida e saúde aos amazonenses.

As visitas aconteceram aos municípios de São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Autazes e Urucará.

Em Autazes, neste domingo (2), o diretor-presidente da FAAR, Jorge Oliveira, reforçou o compromisso do governo em priorizar a saúde a todos.

“O governador Wilson Lima entende e incentiva a prática de esporte. Devido ao momento delicado que estamos passando, é importante respeitarmos o decreto que determina os esportes ao ar livre mais seguros. É nossa missão garantir esporte como qualidade de vida a todos”

Na última sexta (30), em visita a Itacoatiara, o secretário municipal de esporte, Leno Barros, agradeceu a visita e o incentivo.

“É de profunda sensibilidade recebermos a visita da comitiva do governo, estamos muito felizes e contentes em apresentar nossos projetos. É um ânimo que recebemos ao sentir que estamos sendo ouvidos para propor saúde e lazer ao nosso povo”

Lideranças comunitárias e representantes do esporte participaram das reuniões estratégicas e puderam contribuir nas pautas.

Auxílio para esporte





Os profissionais do esporte do Amazonas receberão ajuda para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 no estado. O governador do Amazonas, Wilson Lima sancionou a lei que cria o Auxílio Estadual no valor de R$ 600, divididos em três parcelas , para trabalhadores desse setor e das áreas do esporte na última terça-feira (27).

A notícia veio em um momento importante, pois aos poucos, as atividades esportistas retornam no Amazonas. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Amazonense de Alto Rendimento (Faar), Jorge Elias, a lei sancionada reaquece a chama do esporte local e beneficia trabalhadores do setor que foram impactadas diretamente por conta da pandemia da Covid-19.

