Libertadores: Santos se recupera e vence a primeira na fase de grupos

Após duas derrotas, o Santos se reabilitou na Libertadores. Nesta terça-feira (4), o Peixe goleou o The Strongest (Bolívia) por 5 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela terceira rodada do Grupo C. Foi o primeiro triunfo alvinegro na fase de grupos da competição e a terceira derrota dos bolivianos.

O clube paulista permanece em terceiro lugar na chave após somar os primeiros três pontos, três a menos que Barcelona (Equador) e Boca Juniors (Argentina), que também se encaram nesta terça na cidade equatoriana de Guayaquil.

Os argentinos, aliás, são os próximos rivais dos santistas, na terça-feira que vem (11), às 19h15 (horário de Brasília), na Vila. No primeiro duelo contra o Boca, na Bombonera, na capital argentina Buenos Aires, vitória dos anfitriões por 2 a 0.

Quando o ponteiro concluiu o primeiro giro no cronômetro da Vila Belmiro, o Santos já estava à frente. O meia Gabriel Pirani lançou o atacante Marinho, que completou para as redes na segunda trave. O Alvinegro não diminuiu o ritmo. Aos 25 minutos, o meia Jean Mota encontrou o lateral Felipe Jonatan, que escorou de cabeça para Gabriel Pirani finalizar de primeira, ampliando o marcador.

O terceiro gol quase saiu aos 39 minutos, mas o goleiro Daniel Vaca salvou uma conclusão do atacante Marcos Leonardo na pequena área. Aos 42 minutos, não teve jeito, o volante Vinícius Balieiro avançou até a entrada da área e arrematou, sem chances de defesa para Vaca. O The Strongest só assustou aos 44 minutos, em batida da intermediária do atacante Willie, que o goleiro João Paulo defendeu.

O Santos manteve a postura agressiva no início do segundo tempo. Aos 13 minutos, Marinho abriu na esquerda para o também atacante Lucas Braga, que chutou no canto, aumentando a vantagem. O Peixe diminuiu o ritmo, mas continuou mais perigoso.

Aos 37 minutos, a defesa boliviana afastou a bola nos pés do volante Kevin Malthus, que arrematou e fez o quinto. A melhor chance dos visitantes foi uma cabeçada do zagueiro Gonzalo Castillo que parou na trave aos 19 minutos. E só.

Antes de voltar a campo pela Libertadores, o Santos decide o futuro no Campeonato Paulista. Na quinta-feira (6), o Peixe visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h. Já no domingo (9), ainda sem horário definido, o Alvinegro encerra a participação na primeira fase contra o São Bento, na Vila.

Os santistas, em terceiro lugar no Grupo D do Estadual, têm de ganhar os dois jogos e torcer por tropeços do Guarani, que está quatro pontos à frente, na segunda posição. Apenas os dois primeiros vão às quartas de final.

