Gabigol é eleito craque da partida e iguala Zico em gols na Liberta

Ele converteu dois gols diante da LDU | Foto: Alexandre Vidal / CRF

O atacante Gabriel Barbosa, camisa 9 do Flamengo , mais conhecido como Gabigol, continua fazendo história com a camisa do Flamengo.

Ele converteu dois gols diante da LDU, nesta terça-feira (4), o jogador igualou a marca de Zico, maior artilheiro rubro-negro na Copa Libertadores.

Com as duas bolas na rede, Gabigol chegou aos 16 gols em 20 jogos na Libertadores.

Além disso, ele também distribuiu três assistências para seus companheiros de equipe.

“Especial para mim, histórico. Divido isso com a minha família, staff, jogadores, torcida. Sem eles eu não conseguiria chegar nesse número. Os meus companheiros têm a maior porcentagem nisso”

O camisa 9 também foi eleito o craque da partida em Quito e prometeu levar o troféu individual ao ídolo Zico.

O jogo

Jogando na altitude de Quito, no Equador, o Flamengo venceu a LDU por 3 a 2 . Os gols do Mais Querido foram marcados por Gabi (2) e Bruno Henrique. Com o resultado, o Mengão segue na liderança isolada de seu grupo.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (8) para enfrentar o Volta Redonda, às 21h05, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca.

Leia mais:

Veja datas das semifinais do Campeonato Carioca