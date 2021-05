Abel analisa vitória na Argentina e elogia atuação de Rony

O Verdão venceu o time argentino por 2 a 1 | Foto: Divulgação Palmeiras

O Palmeiras continua na corrida pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores e após vitória sobre o Defensa y Justicia, o time defende o talento da equipe em campo.

O Verdão venceu o time argentino por 2 a 1, nesta terça-feira (4). Com o resultado, o time chegou aos nove pontos conquistados no Grupo A e manteve os 100% de aproveitamento no torneio internacional. O técnico Abel Ferreira analisou o triunfo diante do rival argentino.

“(O Defensa y Justicia) é uma equipe muito competitiva, que ficou esperando uma bola parada ou um contra-ataque. E nós, com muita paciência, procuramos a altura certa para fazer os nossos gols. Foi uma vitória justa de uma equipe jovem que, no decorrer dos jogos, vai aprendendo com esta experiência e maturidade. É uma vitória extremamente justa”

O treinador projetou o clássico contra o Santos, na próxima quinta-feira (6), às 21h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

“Temos 24 horas para nos prepararmos para cada jogo, já falamos o que significa o Paulista. Muita gente fala da nossa organização, mas nós não controlamos a pandemia, não temos culpa de ter dois jogos a cada três dias, então temos de priorizar competições. Faremos o que for possível no Paulista, lutaremos todos os jogos com a melhor equipe”

*Com informações do Palmeiras

