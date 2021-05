Escolinha de ginástica artística abre inscrições em Manaus; veja

As rematrículas começam na próxima segunda-feira (10) | Foto: Reprodução

Manaus - A iniciação esportiva na vida de crianças é um grande passo para o desenvolvimento social, físico e mental. Entre as modalidades mais procuradas por pais estão as ginásticas rítmicas e artísticas.

Inicia neste mês as inscrições para turmas do Núcleo de Base de Ginástica Rítmica e Ginástica Artística da Federação Amazonense de Ginástica (FAG). As rematrículas começam na próxima segunda-feira (10), já as matrículas para novos alunos iniciam a partir do dia 17 de maio e seguem até o dia 20 deste mês, no Centro de Ginástica do Amazonas (CGA), na Vila Olímpica de Manaus.

Segundo informações do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), os interessados devem comparecer no Centro de Ginástica , nos horários das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

As vagas são destinadas a crianças de 5 a 12 anos e, para se inscrever na escolinha, a FAG cobra uma taxa de matrícula de R$ 20 para manutenção das atividades.



Para preenchimento de vagas, devem comparecer com seguintes documentos: cópias da certidão de nascimento ou RG da criança a ser matriculada, comprovante de residência, e a declaração escolar do ano de 2021, além de duas fotos 3x4.

De acordo com a diretora técnica da FAG, professora Verônica Martins, as inscrições fazem parte do cronograma da Federação devido a liberação da prática esportiva.

“Visamos a prática de atividades físicas com segurança para o benefício à saúde. Queremos que os novos talentos não desistam do futuro no esporte. Mesmo com o período difícil que passamos, podemos juntos sonhar em representar o Amazonas nas competições nacionais”

Esporte no AM

Em 2019, o Centro de Ginástica do Amazonas recebeu o Festival de Encerramento do Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas, organizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG) e reuniu 130 crianças nas atividades

A programação do festival foi temática em alusão ao Natal, com apresentações de ginástica artística e rítmica. Ao fim do evento, todas as crianças participantes receberam medalhas e brindes.

O intuito do festival foi o de encerrar o trabalho realizado durante todo ano de 2019 pela federação, que incentivou e promoveu uma série de campeonatos da modalidade.

