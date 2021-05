Com crise na Colômbia, Flu joga contra Junior Barranquilla no Equador

| Foto: Lucas Merçon/FFC

Os confrontos da Colômbia estão gerando uma cadeia de consequências, entre elas, influenciaram na mudança de jogo importante na Libertadores da América . Os manifestantes protestam após o presidente Iván Duque apresentar proposta de reforma tributária ao parlamento colombiano.

O Fluminense informou em site oficial que após reunião virtual realizada na manhã desta quarta-feira (5), com os representantes da Conmebol designados para a partida, o local de jogo foi alterado.

O confronto do Fluminense contra o Junior Barranquilla se realizaria no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, cidade onde o Fluminense já se encontra. Foi definida a cidade de Guaiaquil, no Equador, como a nova sede.

A data foi mantida, mas atendendo a um pedido do Fluminense, a Conmebol passou o jogo para as 19h local (21h no horário de Brasília). A partida será no estádio Monumental de Barcelona.

Com programação de treino para a tarde desta quarta-feira (5), o Fluminense solicitou a manutenção da atividade para ao menos dar continuidade aos trabalhos físicos e técnicos de seus atletas, o que foi atendido pela entidade sul-americana.

Desfalque

O Fluminense informou na última segunda (3) que o volante Hudson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por um procedimento cirúrgico. O atleta de 33 anos não tem uma previsão de retorno aos gramados.

O meio-campista, que pertence ao São Paulo, sofreu a lesão no fim do primeiro tempo do empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, neste domingo (2), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Focados

Os tricolores buscam um bom resultado para ficarem próximos da vaga para as oitavas de final e consequentemente apostou em reforços.

O técnico Roger Machado já deu uma cara nova para a equipe. O Fluminense tem quatro pontos no grupo D da Libertadores, ao lado do River Plate-ARG, dividindo a liderança.

