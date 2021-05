Fiel LGBT faz carta de insatisfação e Corinthians diz: “Surpresos"

A atitude tomada pelo coletivo gerou desconforto ao time | Foto: Reprodução

Um caso envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e o coletivo FIEL LGBT ganhou as redes sociais nesta semana. O coletivo emitiu carta aberta de insatisfação e o time respondeu em nota oficial sobre o tema.



A carta relata sobre a falta de diálogo sobre temáticas sociais. A atitude tomada pelo coletivo gerou desconforto para o Corinthians .

"Temos a finalidade de obtermos respostas e demonstrar nossa insatisfação com a falta de retorno do clube para com nossas tentativas de comunicação, que até o momento não foram respondidas"

O time emitiu resposta em comunicado e informou que recebeu a notícia de insatisfação como surpresa, pois, segundo o clube, o departamento não foi contactado. Confira:

"Corinthians Paulista recebe com surpresa a carta aberta do coletivo Fiel LGBT, publicada nas redes sociais. Na reunião realizada em janeiro, ainda nos primeiros dias da atual gestão, ficou combinado entre o Clube e o coletivo que o ponto focal para o diálogo sobre temáticas sociais era o Departamento de Responsabilidade Social do clube.

Estarrece-nos, portanto, que o referido departamento não tenha sido sequer contactado antes de o grupo tomar a atitude pública desta manhã, em suas redes sociais, o que pudemos verificar em sindicância interna.

Nada disso colabora para o avanço das sugestões encaminhadas ao clube. Apenas causa desgaste desnecessário a uma instituição que permanece fiel à sua História de luta pela igualdade, bem como a uma gestão atenta aos debates democráticos do presente, conforme demonstram nossas recentes manifestações sobre o tema LGBT"





Sobre o coletivo

Fiel LGBT é uma página que presenta a torcida LGBT do Timão. A página foi criada no final de 2019 dando continuidade a vários coletivos de torcidas que já fazem um trabalho de representatividade LGBT no meio do futebol.

Leia mais:

Corinthians fecha preparação para Libertadores