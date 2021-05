Jornalista é agredida ao filmar briga em jogo do Piauí

A repórter registrou boletim de ocorrência e relatou a agressão do homem | Foto: Reprodução

Cenas de agressões a trabalhadores da imprensa são comuns. O assunto levanta o tema da insegurança durante o exercício da profissão. Em 2020, segundo o relatório anual da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), casos de violência não-letal cresceram 168% em relação ao ano anterior.

Uma repórter foi vítima de agressão durante uma confusão na partida entre Altos-PI e Fluminense-PI, válida pelo Campeonato Piauiense. Emanuele Madeira, filmava a discussão generalizada após o jogo, quando teve o celular arrancado de sua mão por um homem vestido com a camisa do Altos.

A repórter registrou boletim de ocorrência e relatou a agressão do homem identificado como João Paulo dos Anjos, o Joãozinho.



João era um dos mais exaltados na briga e não gostou de ser filmado pela jornalista. Emanuele ainda tentou recuperar o telefone, mas foi afastada pelo pescoço pelo homem. Ao ver que estava sendo novamente filmado, ele soltou o celular. Ainda conforme informações do ge.globo, o Altos informou que o agressor não faz parte da delegação do clube.

Briga generalizada no esporte

O tumulto no gramado começou logo após o término da partida, vencida por 2 x 0 pelo Altos. O técnico do Fluminense-PI, Wallace Lemos, e o presidente do Altos, Warton Lacerda, trocaram ofensas nas portas dos vestiários.

Não demorou para a confusão se tornar generalizada, com empurrões, xingamentos e agressões mais fortes.

Em abril deste ano, uma briga generalizada entre torcidas do Vasco e Flamengo deixaram moradores amedrontados na zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu 11 pessoas durante um confronto entre integrantes.

*Metrópoles

