Barcelona pretende investir R$ 650 milhões para ter Neymar

Neymar, é um atleta renomado com diversos prêmios, mas não tem agradado torcedores e clubes na qual passou. Uma notícia promete movimentar o mercado da bola nos próximos meses.

Após a eliminação do Paris Saint-Germain da Champions League nessa terça-feira (4) para o Manchester City, Neymar volta a ser cogitado pelo Barcelona.

Ainda sem a decisão da renovação de contrato com os franceses, o time catalão já sabe quanto pretende investir para ter o brasileiro de volta.

De acordo com o AS, o Barcelona pensa em, se tudo der certo com as vendas de alguns atletas, ter até 100 milhões de euros (R$ 654 milhões) para comprar Neymar.

O presidente Joan Laporta acredita que a contratação do craque aumentaria o valor da marca do Barça, além de elevar o nível do elenco repleto de jovens e, principalmente, ser um fator para convencer Messi a continuar no clube.

Sem renovação

Neymar ainda não assinou a renovação contratual com o PSG e o clube assume uma postura cautelosa. Segundo a imprensa francesa, o Barcelona já fez seus primeiros movimentos visando o retorno do brasileiro.

Neymar já tem uma proposta em mãos e muitos veículos indicam que o atleta poderia ampliar sua estadia até 2026. Além do brasileiro, o PSG corre o risco de perder Mbappé nesta janela de transferências, uma vez que o camisa 7 é o principal alvo do Real Madrid.

Histórico de lesões

O atacante sofreu uma lesão na coxa seis dias antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, disputado em fevereiro de 2021.

Neymar caiu após forte disputa com Steeve Yago aos 11 minutos da etapa final, colocando a mão na coxa esquerda ao deixar o campo para ser substituído por Mbappé.

*Metrópoles

