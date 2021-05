Corinthians vence e segue vivo na Copa Sul-Americana

Repetindo o mesmo time que empatou com o São Paulo por 2 a 2, o técnico Vagner Mancini voltou a escalar 3 zagueiros | Foto: Rodrigo Coca- Agência Corinthians

O Corinthians segue vivo na Copa Sul-Americana, embora ainda tenha uma situação complicada para enfrentar na competição.

O Corinthians derrotou o Huancayo (Peru) por 3 a 0, nesta quinta-feira (6) no estádio Nacional. Com o resultado, o Timão vai a quatro pontos, em três rodadas, disputadas pelo Grupo E da Copa Sul-Americana .

Pela nova regra da competição, apenas um time avança por chave e, por enquanto, a liderança é do Peñarol (Uruguai), que tem 9 pontos.

Repetindo o mesmo time que empatou com o São Paulo por 2 a 2, o técnico Vagner Mancini voltou a escalar 3 zagueiros. O Timão volta de Lima já sabendo que enfrentará a Inter de Limeira nas quartas de final do Campeonato Paulista.

O time perdeu para o Peñarol no último jogo, mas torcedores do Corinthians ficaram animados com um "reforço" que o clube ganhou no início da atual temporada: Luan. O camisa sete parece ter recuperado o bom futebol e pode ser peça importante no time comandado pelo técnico Vagner Mancini.

O atleta foi contratado junto ao Corinthians vindo do Grêmio, em uma negociação de cerca de R$ 22 milhões . Luan foi escolhido o Rei da América e disputou os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Cotado para jogar em um grande clube da Europa, o atleta sucumbiu às lesões e a confiança baixa.

