Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentam novamente em semifinal

Em uma das últimas rodadas do Campeonato Carioca, a principal competição do Rio de Janeiro, a semifinal, poderá definir quem será um dos classificados para o duelo que vale a taça.

Com expectativa de uma decisão, Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentam na semifinal do Campeonato Carioca. O jogo acontece neste domingo (9), às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Um dos time segue para a final.

No último jogo, que aconteceu na casa da lusa, o Estádio Luso Brasileiro, o empate entre os times veio por meio dos pênaltis para cada lado, marcados com a ajuda do VAR. O placar terminou em 1x1, com gols de Chay, para Lusa, e Abel Hernández, para o Fluminense.

O empate trouxe um benefício para o tricolor carioca: o time tem a vantagem de buscar um resultado similar ao do jogo passado para se classificar para a final.

No entanto, não foi fácil levar o jogo ao empate. No começo do jogo, a Lusa teve um desenvolvimento melhor que o Fluminense, que teve que correr atrás para conseguir o resultado final da partida. Torcedores do tricolor carioca, afirmaram nas redes sociais que o jogo foi sofrido, e fizeram críticas à atuação do time, ao ter que correr atrás da Portuguesa-RJ, e elogiaram a performance do goleiro Marcos Felipe.

"Ótimo goleiro! O melhor do time no jogo. O que mostra que sofremos para arrancar um empate contra a Portuguesa. Alerta!", afirmou o torcedor Fernando Berredo.

Outra torcedor, Sidney Severo, criticou a atuação do tricolor carioca e afirmou que o melhor foi o goleiro. "Segundo jogo seguido em que o goleiro é um dos melhores do time por suas defesas, senão o melhor. Sinal ligado para a necessidade de rever o trabalho".

O Fluminense chega em casa após percorrer10.000 km em função da mudança de local da partida, transferida de Barranquilla para Guaiaquil, no Equador, por causa dos protestos na Colômbia.

O time realiza apenas um treino, na manhã do confronto, no Centro de Treinamentos Carlos Castilho. O técnico Roger Machado em entrevista coletiva disse que vai deixar o time em descanso para jogo deste domingo.

“Quero contar com todos que estiverem nas melhores condições. E sobretudo estarão em campo aqueles que tiverem recuperado bem da viagem. É uma partida importante do Brasil. Agora é descansar, ir menos para o campo, feedback visual de vídeo, para os atletas estarem descansados para o final de semana”

A vantagem é pelo fato do time ter feito a melhor campanha na fase de classificação. No entanto, a Portuguesa-RJ foi o time com menor investimento com melhor desempenho na etapa passada, e terminou em terceiro lugar após vir de um vitória por 4 a 2 sobre o Boavista.

A lista de relacionados para o jogo de domingo ainda não foi divulgado pelos times, porém no último jogo, os principais nomes do Fluminense não foram escalados, como o Fred e Nenê.

Na outra decisão da semifinal, Flamengo e Volta-Redonda voltam a se enfrentar também na segunda parte da semifinal, no sábado, às 20h05, no Maracanã.

