Do colo ao pódio: Mãe do AM é incentivadora dos filhos no esporte

Sâmea conta como foi o incentivo dos filhos no esporte | Foto: Reprodução

Manaus - Ser mãe é gerar e ser a protagonista na caminhada dos filhos para sempre. Ligados ao cordão umbilical afetivo, mãe e filhos seguem juntos. Seja na educação, na formação profissional e até na escolha do esporte favorito, as mães podem ser grande influenciadoras.

A parintinense Sâmia Maia, com 54 anos, conta 33 anos de carreira no esporte e pode ser usada como exemplo quando o assunto é incentivar a carreira no esporte. Ela foi a responsável direta por influenciar os três filhos: Bianca Maia, Lívia Maia, de 30 anos e Kleist Filho, de 32 anos, chamado por ela como "gatão".

Os filhos são atletas reconhecidos e premiados | Foto: Arquivo Pessoal

A mãe do trio de conquistadores de pódio, foi atleta de Ginástica Rítmica dos 10 aos 17 anos. A paixão pelo esporte foi tanta que decidiu transformar o sonho em profissão. Ela entrou na faculdade de Educação Fisica, com a intenção de trabalhar na modalidade. Sâmia formou em 1984 e desde então foi professora responsável pela formação esportiva dos filhos e também de outros atletas.

Como mãe orgulhosa, conta sobre o período em que foi a professora de ginástica rítmica das filhas. Bianca iniciou na modalidade aos 5 anos e Lívia Maia já havia iniciado as aulas com a treinadora. Embora tenham começado praticamente juntas, Sâmia conta que Bianca ficou na ginástica e Lívia migrou para o vôlei, em busca de novas experiências, mas sem deixar a paixão pelo esporte.

Os três filhos de Sâmia seguem carreira no esporte | Foto: Arquivo Pessoal

"Bianca treinou comigo até os 15 anos no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA), dentro da Vila Olímpica. Nessa época eu praticamente morava na Vila. Em 2009, Bianca fez o primeiro teste para Seleção Brasileira"

Sâmia conta também que o incentivo ao esporte fez com que frutos fossem gerados e consequentemente, novos desafios, foram superados.

Sâmia e as filhas na Vila | Foto: Arquivo Pessoal

"Ela passou, porém não tínhamos mais equipe para aumentar o volume de trabalho. Ela precisava se aprimorar no trabalho de conjunto. Aceitamos um convite da Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação (ADIEE) de Florianópolis. Ela foi treinar lá, ficou o ano de 2010 em Santa Catarina, em 2011 entrou na Seleção novamente como titular e ganhou o Pan de Guadalajara"

Ela conta que todos os filhos sofreram influência da mãe para o esporte. "Posso garantir que eles sofrem influência até hoje, seguem o mesmo caminho. Só que com mais foco e os três possuem uma bagagem de experiências muito rica. Eles amam o esporte e até hoje são atletas de destaque", comentou orgulhosa.

Kleist joga vôlei profissionalmente, Lívia atua como lutadora de Jiu-Jitsu e ciclista e, Bianca Maia é comentarista esportiva e treinadora. Sâmia é daquelas mães que deseja ter os filhos por perto, mas sabe que muitas das vezes, eles precisam sair do ninho para alcançar voos altos.

Kleist é jogador profissional de vôlei | Foto: Arquivo Pessoal

"A minha relação com a Bianca como mãe é normal. Ela é a que mais se preocupa, mesmo morando fora de Manaus. Quando pode, vem matar a saudade. A relação como técnica era diferente. Às vezes saía chorando do treino. Achava que eu cobrava muito, era muito exigente como técnica, mas fazia isso de propósito. Eu sabia que ela precisava ser forte para aguentar a pressão de um treinamento mais forte, ter controle sob pressão tem que ser trabalhado desde cedo. De resto só alegria de todos os meus filhos. São vencedores"

Lívia atua como lutadora de Jiu-Jitsu e ciclista | Foto: Arquivo Pessoal

Antigamente, o Centro de Ginástica tinha o nome de Bianca Maia Mendonça, mas por conta da lei nº 6.454/77, que não permite que locais públicos tenham nomes de pessoas vivas, o local virou o Centro de Treinamentode Ginástica do Amazonas .

Sâmia conta que a homenagem, em 2016, gerou emoção por conta do trabalho feito. “Todas as vezes que entramos no ginásio temos um misto de emoções, principalmente por conta das lembranças que tivemos neste lugar. Tudo valeu a pena. O legado é importante, a ginástica entrou em evidência e há felicidade pelo legado que deixamos. Que o Amazonas continue revelando talentos e ganhando destaque no Brasil e países fora”, declarou.

Neste dia especial para as mães, Sâmia aconselha o incentivo para atividades que promovam saúde, prazer em família e parceria mútua. Emocionada, conta também que ser mãe é uma das maiores realizações da vida e que possui muito orgulho de ser a mãe de campeões.

Sâmia conta sobre o orgulho que tem dos filhos | Foto: Reprodução

"Desejo que elas amem os filhos e façam aquilo que é necessário por eles. Eu acredito que tudo vale a pena quando a gente é mãe. As alegrias que a gente tem não tem medida. Precisamos aproveitar cada fase da vida porque passa muito rápido. A gente tem saudade da infância quando eles crescem. É um amor que só mãe entende. Todas as noites sem dormir, todas as dores, tudo vale a pena. Busquem incentivar os filhos para lugares que eles se sentem felizes. Nosso papel é segurar na mão para descobrir o mundo e a felicidade. O mundo é deles", finalizou.

