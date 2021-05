Japão enfrenta momento delicado antes de Olimpíada

Em apenas um dia, Osaka relatou 1.005 casos novos | Foto: Reprodução

Uma petição virtual que pede que a Olimpíada de Tóquio seja cancelada obteve mais de 200 mil assinaturas no Japão nos últimos dias devido aos temores públicos crescentes da realização dos Jogos em meio a uma pandemia .

Faltando menos de três meses para o início, já adiada em um ano devido ao novo coronavírus, ainda se questiona se Tóquio consegue sediar o evento global preservando a segurança de voluntários, atletas, autoridades e o público japonês.

Dois dias após seu lançamento, uma campanha virtual batizada de "Impeçam a Olimpíada de Tóquio " angariou mais de 210 mil assinaturas, superando sua meta inicial de 200 mil.

Enfrentando uma quarta onda da pandemia e sofrendo com uma vacinação lenta, moradores de Tóquio estão céticos a respeito da realização da Olimpíada e receosos de visitantes estrangeiros.

"É absurdo estarmos realizando a Olimpíada sob uma pandemia de covid-19", opinou Katsumi Abiko, dono de uma loja de kimono.

O governo japonês prorrogará estados de emergência em Tóquio e três outras áreas até o final de maio. Pesquisas de opinião mostram que a maioria do público se opõem aos Jogos, que devem começar em 23 de julho.

Mas os organizadores insistem que eles acontecerão, apresentando protocolos de segurança detalhados para atletas e autoridades.

Estado de Emergência

O primeiro-ministro do Japão Yoshide Suga prorrogou na última sexta-feira (7) o estado de emergência em Tóquio e três outras áreas até o final de maio para conter uma disparada de casos do novo coronavírus (covid-19) atiçada pela disseminação de variantes do vírus a poucos meses da Olimpíada de Tóquio.

O governo esperava que uma emergência "curta e poderosa" contivesse uma quarta onda de infecções, mas os casos novos em cidades grandes, como Tóquio e Osaka, ainda estão em níveis altos, disse o premiê, Yoshihide Suga, ao anunciar a decisão.

Prorrogar o estado de emergência de 11 a 31 de maio deixará a uma margem de menos de dois meses para o início dos Jogos, que foram adiados no ano passado devido à pandemia, em 23 de julho.

O município de Osaka relatou 1.005 casos novos na sexta, e Tóquio teve 907.

Nacionalmente, o Japão já registrou 618.197 casos de infecção e 10.585 mortes de covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus, mostraram cifras governamentais.

Leia mais:

Japão cogita entrar em estado de emergência antes de Jogos