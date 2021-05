Palmeiras permanece na liderança do Brasileiro Feminino

O Palmeiras empatou em 1 a 1 | Foto: Thais Magalhães/CBF





Brasileirão Feminino está na sexta rodada, que foi marcada com seis jogos e poucos gols. Palmeiras , Corinthians, Santos e São Paulo estão no G4.

O Palmeiras empatou em 1 a 1 na noite deste domingo (9) contra a equipe do Corinthians, no Parque São Jorge, e continua na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino.

A lateral Bruna Calderan, de cabeça, marcou pelo Verdão. Invictas, com 14 pontos conquistados, as Palestrinas estão um à frente das corintianas na tabela de classificação. A equipe alviverde soma quatro vitórias e dois empates, com 17 gols marcados e seis sofridos.

As Palestrinas voltam a campo na próxima quinta-feira (13), contra o Real Brasília, às 15h, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi muito disputada no meio-campo, com a forte marcação prevalecendo dos dois lados, e o placar não saiu do 0 a 0.

Os gols saíram no segundo tempo da partida. Na primeira chance de gol da segunda etapa, aos 11 minutos, Bia cruzou para Bruna Calderan cabecear por cima da goleira adversária e abrir o marcador para o Verdão.

Aos 27, em contra-ataque, Ary recebeu, chutou firme e a bola foi na rede pelo lado de fora. Aos 33, o time da casa empatou após um bate-rebate em que a bola sobrou para Vic Alburquerque.

Palmeiras Feminino: Jully (G), Bruna Calderan (Duda), Agustina, Rafaelle, Thaís, Katrine, Camilinha, Ary (Tainara), Julia Bianchi (Rafa Andrade), Bia Zaneratto (C) e Chú. Técnico: Ricardo Belli.

*Com informações do Palmeiras

