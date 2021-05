Ônibus do Santos é apedrejado após evitar rebaixamento no Paulistão

O Santos termina o Paulistão em terceiro lugar no Grupo D, com 13 pontos | Foto: Reprodução

Torcedores insatisfeitos com o time podem trazer perigo aos jogadores e comissão técnica. Casos de violência por parte da torcida no Brasil fazem com que o esporte acabe como caso de polícia.

O ônibus que conduzia a delegação do Santos, após vitória por 2 a 0 sobre o São Bento, pelo Campeonato Paulista, foi apedrejado por parte de torcedores neste domingo (9). O veículo foi atacado quando fazia seu caminho de volta ao CT Rei Pelé. Não há registro de feridos e os vidros não foram quebrados.

O Santos termina o Paulistão em terceiro lugar no Grupo D, com 13 pontos, apenas um a menos que o classificado Guarani. Na classificação geral, terminou na 13ª posição, à frente apenas do Botafogo de Ribeirão Preto e dos rebaixados São Bento e São Caetano.

Na próxima terça-feira (11), o Santos tem compromisso pela Copa Libertadores. O duelo com o Boca Juniors, em casa, é decisivo para o futuro da equipe na competição. Em três jogos disputados até aqui, o clube alvinegro somou apenas três pontos, conquistados na última semana, em goleada sobre o boliviano The Strongest, por 5 a 0.

Se vencer, o Santos ultrapassará o rival argentino e ficará com a segunda colocação do Grupo C. Os torcedores que atacaram o ônibus fizeram cobranças pela vitória na próxima partida, cantando frases como “Se terça-feira não ganhar, o pau vai quebrar”.

Briga de torcedores

Em abril, após a derrota do Flamengo para o Vasco no "Clássico dos milhões", torcedores se aglomeraram e começaram uma verdadeira guerra. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu 11 pessoas durante um confronto entre integrantes de organizadas de Flamengo e Vasco, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

A briga generalizada ocorreu na praça da Merck, em Taquara, região de Jacarepaguá, logo após a vitória do Vasco por 3 x 1.

A PMRJ afirmou em nota que conseguiu controlar o confronto, mas não informou sobre possíveis feridos.

