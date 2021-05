Libertadores: Palmeiras faz treino antes de viajar para o Equador

| Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras segue em busca de classificação para a próxima etapa da CONMEBOL Libertadores. O time foca na competição após ser classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Alviverde treinou na manhã desta segunda-feira (10), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o confronto com o Independiente del Valle-EQU, na terça (11), no Equador, no Estádio Casa Blanca, em Quito-EQU, e terá início às 21h30, de Brasília.



A comissão técnica de Abel Ferreira comandou, incialmente, atividades táticas com dois times de 11 jogadores – sendo um o provável titular. A maioria dos atletas no gramado foi composta pelos jogadores preservados do duelo em Campinas-SP. Os titulares do último confronto fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

Abel e os auxiliares do Verdão aprimoraram transições rápidas, quebras de linhas, movimentações específicas, marcações e posicionamentos, entre outros fundamentos.

Na sequência, houve um trabalho só com os 11 prováveis iniciais e, na parte final, o grupo alviverde aperfeiçoou ainda jogadas ensaiadas (como bolas aéreas defensivas e ofensivas) e cobranças de faltas e pênaltis. Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic fizeram tratamento e Gabriel Menino cumpriu seu cronograma especial com o Núcleo de Saúde e Performance.

O time ostenta 100% de aproveitamento na atual edição com três vitórias em três rodadas: 3 a 2 sobre o Universitario-PER fora de casa, 5 a 0 no Del Valle-EQU em casa e 2 a 1 no Defensa y Justicia-ARG na Argentina. O Palmeiras é o atual campeão continental.

