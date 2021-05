FPF divulga jogos de quartas de final do Paulistão; veja

Após as quartas, o primeiro colocado duela contra o pior time na temporada | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Paulistão segue para a próxima fase. As quartas de final começam nesta semana com duelos entre times paulistanos. Todos buscam um único objetivo: levantar a taça da edição 2021.

Os oito clubes que definem as vagas para as semifinais do estadual são: Corinthians, Ferroviária, Inter de Limeira, Guarani, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.



A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (10) as datas e os horários das partidas. Todos os duelos acontecem em jogo único, com mando de campo dos quatro melhores classificados. A pontuação da fase de grupos se acumula para a definição dos confrontos e mandos de campo da semi e final.

Após as quartas, o primeiro colocado duela contra o pior, enquanto o segundo melhor encara o terceiro.

O confronto entre Corinthians e Inter de Limeira abre o mata-mata do estadual, na terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena. Já na quarta-feira (12), Mirassol e Guarani decidem outra vaga para a semifinal, às 21h, em Mirassol.

Após se classificar na última rodada, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (14), às 19h30, em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid.

No mesmo dia, o São Paulo, dono da melhor campanha da fase de grupos do Paulista, decide a última vaga contra a Ferroviária, às 21h30, no Morumbi.

*Informações FPF

Leia mais:

São Paulo foca no Paulistão e enfrenta o Santo André